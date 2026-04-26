Баскетбольный клуб «ЧБК» повторно выиграл у «Новосибирска» в Суперлиге

Челябинская команда уверенно победила во втором матче серии и повела 2-0

В баскетбольной Суперлиге уверенно движется к финалу челябинский клуб «ЧБК». На своей площадке он одержал вторую победу над БК «Новосибирск», уверенно выиграв со счетом 93:64. Подопечные Горана Вучковича теперь ведут в серии 2-0 и следующий поединок может стать заключительным. Клуб «ЧБК» теперь в шаге от того, чтобы впервые в своей истории сыграть в финале Суперлиги, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Накануне команды провели первый матч полуфинальной серии плей-офф. На челябинской площадке хозяева одержали непростую победу со счетом 93:82. Сибиряки дали бой нашей команде, показали хороший и качественный баскетбол.

Но в повторном поединке борьбы не получилось. Челябинский клуб показал игру экстра-класса, не дав соперникам и шанса на спасение. Подопечные Горана Вучковича хорошо провели первую четверть (17:9), закрепили успех во второй (28:22). Как результат — 45:31 к большому перерыву.

Результативно обе команды провели и третий отрезок матча. В нем шла равная борьба, новосибирцы попытались было вернуться в игру и сократить отставание, но сделать им это не удалось. Ну а в четвертом периоде челябинцы окончательно «прибили» соперника, довели разрыв в счете до «+20», а к концу поединка и вовсе оформили разгром. 93:64 — более чем уверенная победа «ЧБК»!

Но есть один и повод для грусти. В одном из эпизодов получил травму колена Максим Ильвовский. Насколько она серьезна и сможет ли он продолжить выступление в сезоне пока не известно. Будем ждать хороших новостей от медслужбы клуба. Здоровья тебе, Макс!

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Суперлига. Плей-офф. Полуфинал. Первый матч. 25 апреля. «ЧБК» (Челябинск) — БК «Новосибирск» — 93:64 (17:9, 28:22, 26:25, 22:8).

«ЧБК»: Поллард (19), Додеус (18), Ривный (14), Эдвардс (12), Туманов (10), Кондаков (7), Ильвовский (6), Савин (5), Стубеда (2), Чехлань, Морозов, Кольцов.

БК «Новосибирск»: Тукмаков (15), Доэрти (12), Балашов (8), Семенюк (6), Семенченко (6), Бабушкин (5), Комиссаров (5), Плугарев (2), Кирдячкин (2), Новиков.

Счет в серии: 2-0.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Ян Додеус («ЧБК»)

Дирижер атак челябинского клуба сыграл блестяще: набрал 18 очков, реализовал 4 «трехи» из 6!

Натаниэль Поллард («ЧБК»)

Вновь был неудержим под кольцом: набрал 19 очков, сделал 9 подборов.

Дмитрий Ривный («ЧБК»)

14 очков и 7 подборов — весомый вклад в командный успех.

Счет в серии 2-0. Следующий матч состоится 29 апреля в Новосибирске. В случае победы «ЧБК» оформит выход в финал плей-офф Суперлиги и впервые в своей клубной истории поборется за трофей.

Фото: Юлия Неструева, пресс-служба клуба «ЧБК» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).