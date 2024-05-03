Голкипер Вячеслав Бутеец подписал контракт с клубом НХЛ «Анахайм»

Челябинский хоккеист принял решение продолжить карьеру в Северной Америке

Перспективный челябинский хоккеист Вячеслав Бутеец продолжит карьеру в США. Голкипер подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Анахайм Майти Дакс». Соглашение с россиянином рассчитано на два года и начинается с сезона-2024/2025, сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.

Вячеславу Бутеецу 21 год, на протяжении двух последних сезонов был первым номером в челябинском «Челмете». Но в минувшем сезоне несколько раз привлекался к тренировочному процессу с ХК «Трактор». В составе главной команды Челябинска голкипер провел один матч в чемпионате КХЛ.

Ранее Вячеслав Бутеец был выбран «Анахаймом» в шестом раунде драфта НХЛ 2022 года под общим 178-м номером. Отметим, ранее стало известно, что еще один голкипер системы ХК «Трактор», Руслан Хажеев, подписал трехлетний контракт новичка с другим клубом НХЛ — «Каролина Харрикейнз».