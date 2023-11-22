Челябинский Халк пообещал одержать красивую победу на турнире «Адреналин»

Участники главного боя вечера профессионального тайского бокса обменялись любезностями перед битвой

Сегодня, 22 ноября, встретились лицом к лицу главные действующие лица предстоящего турнира «Адреналин» по профессиональному тайскому боксу. Иранец Можтаба Таравати и челябинец Хаял Джаниев высоко оценили уровень мастерства друг друга. Чемпион Азии выразил уверенность, что россиянин — тот соперник, который ему нужен, чтобы затем стать лучшим из лучших. А наш земляк по прозвищу Халк пообещал одержать красивую и уверенную победу, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Пресс-конференция двух звезд мирового тайского бокса вызвала большой интерес у представителей СМИ в Челябинске. Оба бойца прибыли на нее с небольшим опозданием. Но сразу же перешли к главному, рассказав о своих планах на бой.

«Хаял Джаниев действительно один из лучших тайбоксеров мира. Но и я тоже хочу быть лучшим. Поэтому поединок с ним очень важен для меня. Я хочу утвердить себя в топе профессионального муайтай. И Хаял поможет мне это сделать»,— заверил Моджтаба Таравати.

Челябинский Халк также высоко оценил профессиональные качества оппонента. Он сообщил, что изучил манеру и стиль иранца, назвав того крепким и неудобным соперником. Но настроен, разумеется, на победу.

«Моя задача — одержать яркую и красивую победу. Мы полтора месяца усиленно готовились к поединку в Челябинске. В тренировках усиленно работали над тем, чтобы подтянуть удары локтями»,— заявил Хаял Джаниев.

Один из главных организаторов предстоящего турнира, председатель региональной федерации тайского бокса Константин Жданов обратил внимание журналистов на то, что 24 ноября на ринге во дворце спорта «Юность» будут представлены восемь поединков. И сохраняется интрига не только в главном бою вечера.

«Мы привезли в Челябинск действительно сильных и крепких бойцов, которые уже добились успехов в профессиональном муайтай. Да, переговоры складывались непросто из-за всех известных политических событий. Но спортсмены доказали, что они вне политики: с радостью к нам приехали и горят желанием показать все, на что способны»,— рассказал Константин Жданов.

Он также посоветовал зрителям особое внимание обратить на три интересных, на его взгляд, поединка. В них выступят двукратный чемпион мира по профи Аик Бегян (его соперником будет боец из Марокко), а также имеющий солидный опыт в любительской карьере Константин Шахтарин (его визави — Сабри Бен Ханиа из Туниса). Любопытным ожидается противостояние одного из сильнейших тайских боксеров Сатанфы Ситсонгпинонга (произносить вслух фамилию бойца Константин Жданов не стал. — Прим. авт.) с Никитой Герасимовичем из Иркутска. Напомним, что ранее мы публиковали полный файткард турнира.

Напомним, что вечер профессионального тайского бокса на турнире «Адреналин» пройдет 24 ноября во дворце спорта «Юность». В нем российским спортсменам будут противостоять звезды профессионального мирового муайтай. На ринг выйдут представители Таиланда, Гонконга, Ирана, Туниса, Марокко, Бельгии, Италии и Таджикистана. Билеты еще доступны в продаже. Приобрести их можно в городских зрелищных кассах.

Организаторами турнира «Адреналин» выступят региональная федерация тайского бокса и Фонд поддержки спорта Челябинской области.

Возрастное ограничение: 12+