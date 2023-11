Стал известен полный состав участников турнира «Адреналин» по тайскому боксу

В главном бою вечера состоится поединок Хаял Джаниев (Россия) vs Моджтаба Таравати (Иран)

Организаторы международного турнира по профессиональному тайскому боксу «Адреналин», который пройдет в челябинском дворце спорта «Юность» 24 ноября, объявили полный состав участников. Зрители увидят восемь поединков с участием звезд российского и мирового муайтай, а в главном бою вечера состоится битва за титул чемпиона мира по версии WMC между челябинцем Хаялом Джаниевым и иранцем Моджтабой Таравати, сообщают организаторы мероприятия.

Главной «фишкой» предстоящего турнира является то, что звездам российского профессионального тайского бокса будут противостоять титулованные бойцы мирового муайтай. Так, зрители увидят противостояние наших тайбоксеров с соперниками из Таиланда, Гонконга, Ирана, Туниса, Марокко, Бельгии, Италии и Таджикистана.

Не останутся в стороне и челябинские тайбоксеры. В «Адреналине-2023» на ринг выйдут четыре наших земляка. В своем дебютном поединке среди профи выступит Александр Глаголев. Его соперником станет чемпион Азии по кикбоксингу среди молодежи Шариф Шарифов из Таджикистана. В активе последнего 7 побед на профи-ринге (в том числе 3 — нокаутом) при одном поражении.

Любопытным ожидается противостояние Тахмасиба Керимова и итальянца Самуэля Тоскано. На двоих эти опытные бойцы провели на профи-ринге 80 (!) поединков. Статистика лучше у челябинца (24-4), но и соперник у него серьезный (29-13).

В весе до 67 кг челябинцы ждут появления Дмитрия Ковтуна (9-5). Поединки с ним всегда получаются зрелищными и бескомпромиссными. Однако 26-летнему тайбоксеру точно будет непросто: его соперником станет неуступчивый и опытный бельгиец Омар Махир (23-7).

Не останутся в стороне и девушки. Многократная чемпионка России, чемпионка Европы и призер чемпионата мира Анастасия Колосова проведет свой первый поединок на профессиональном ринге. Его соперницей станет спортсменка из Гонконга Хой Йи Вонг (18-13).

«Мы вправе ждать интересных и ярких поединков. В Челябинск приедут действительно сильные бойцы, которые хорошо себя зарекомендовали на профессиональном ринге. Тайский бокс динамично развивается во всем мире, в каждой стране есть свой стиль и особенности. Любопытно будет узнать, какая школа муайтай покажет свою эффективность. Ждем хороших боев и от челябинских бойцов, в нашем регионе этот вид боевого искусства имеет богатые традиции и историю», — считает один из организаторов турнира, председатель Федерации тайского бокса Челябинской области Константин Жданов.

Турнир по профессиональному тайскому боксу «Адреналин». Состав пар:

1. Александр Глаголев (Россия, Челябинск) vs Шариф Шарифов (Таджикистан)

2. Тахмасиб Керимов (Россия, Челябинск) vs Самуэль Тоскано (Италия)

3. Никита Герасимович (Россия, Иркутск) vs Сатанфа Ситсонгпинонг (Таиланд)

4. Анастасия Колосова (Россия, Челябинск) vs Хой Йи Вонг (Гонконг)

5. Дмитрий Ковтун (Россия, Челябинск) vs Омар Махир (Бельгия)

6. Аик Бегян (Россия, Сочи) vs Диае Банелмахди (Марокко)

7. Константин Шахтарин (Россия, Пермь) vs Сабри Бен Хениа (Тунис)

8. Хаял Джаниев (Россия, Челябинск) vs Моджтаба Таравати (Иран)

Завершит программу вечера титульный бой за звание чемпиона мира по версии WMC — Хаял Джаниев vs Моджтаба Таравати. Челябинский боец является одним из самых титулованных и известных российских тайбоксеров. Он стал первым из наших соотечественников, кому удалось победить легенду мирового муайтай Буакава Банчамека.

Хаял Джаниев также завоевывал титул чемпиона Европы и интерконтинентального чемпиона мира по версии WBC. В его послужном списке 46 побед на профессиональном ринге (16 — нокаутом) при 4 поражениях. Накануне мы пообщались с 30-летним спортсменом и узнали о том, какие цели он ставит перед собой перед предстоящим поединком.

Соперником нашего бойца станет 34-летний боец из Ирана Моджтаба Таравати. В его карьере меньше боев в профи, зато отличная статистика: 20 побед (5 нокаутом) при 2 поражениях. Он 6 раз становился чемпионом Ирана, становился чемпионом Европы IFMA и победителем престижного турнира Best of the Best.

Приобрести билеты на предстоящий турнир можно в городских зрелищных кассах. Напомним, что профессиональные поединки по муайтай пройдут 24 ноября во дворце спорта «Юность».

Возрастное ограничение: 12+