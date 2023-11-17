Сильнейшие южноуральские тайбоксеры продолжают готовится к международному турниру «Адреналин», который пройдет 24 ноября в челябинском ДС «Юность». Сегодня, 17 ноября, спортсмены провели открытую тренировку для представителей СМИ, сообщает региональный Минспорт.
Главной «фишкой» предстоящего турнира является то, что звездам российского профессионального тайского бокса будут противостоять титулованные бойцы мирового муайтай. Так, зрители увидят противостояние наших тайбоксеров с соперниками из Таиланда, Гонконга, Ирана, Туниса, Марокко, Бельгии, Италии и Таджикистана. В главном бою вечера состоится битва за титул чемпиона мира по версии WMC между челябинцем Хаялом Джаниевым и иранцем Моджтабой Таравати
«Я, как всегда, хочу обрадовать публику, у меня очень много болельщиков, особенно здесь дома, в Челябинске. У нас есть план на бой, будем стараться его придерживаться, и если получится, то закончим встречу досрочно. Готовим под соперника свои коронные удары и приемы и гоняем последние лишние килограммы веса. В целом все хорошо, уверен, что покажем отличное зрелище. Тайский бокс — это мой любимый вид спорта, который во мне давным-давно, поэтому набрать ту форму, которая у меня в нем есть, для меня — не проблема», — рассказал Хаял Джаниев.
Все боксеры максимально сконцентрированы и собраны. Они настроены на работу, корректируют вес и готовятся ко встрече с соперниками. Всего в международном турнире «Адреналин» запланированы восемь поединков с участием сильнейших российских бойцов, чемпионов Европы и мира. На ринг выйдут челябинцы: Анастасия Колосова, Александр Глаголев, Дмитрий Ковтун и Тахмасиб Керимов. Зрителей ждут не только яркие бои, но и насыщенная развлекательная программа.
«Мастер-классы по муайтай, ростовые куклы известных в мире единоборств бойцов, шикарные театрализованные выходы спортсменов, медийное взвешивание, на котором можно будет увидеть пояс чемпиона мира, сделать фото с участниками и взять автографы у кумиров, — все это и многое другое мы готовим для наших зрителей», — отметил председатель областной Федерации тайского бокса Константин Жданов.
Приобрести билеты на предстоящий турнир можно в городских зрелищных кассах. Напомним, что профессиональные поединки по муайтай пройдут 24 ноября во дворце спорта «Юность».
Возрастное ограничение: 12+
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