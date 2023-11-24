Челябинец Хаял Джаниев завоевал титул чемпиона мира WMC по муайтай

Единогласным решением судей он победил иранца Моджатаба Таравати на турнире «Адреналин»

Сегодня, 24 ноября, на международном турнире по профессиональному муайтай «Адреналин» завоевал титул чемпиона мира WMC Хаял Джаниев. Челябинский боец единогласным решением судей победил иранца Моджтабу Таравати. Выиграли свои поединки и другие российские тайбоксеры, которым противостояли топовые звезды мирового муайтай, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В рамках турнира состоялись восемь поединков, а в главном бою сошлись два опытных тайбоксера — претендента на титул чемпиона мира по самой престижной из версий муайтай — WMC. Хаял «Халк» Джаниев, который успешно зарекомендовал себя в ММА (в его активе три победных боя), спустя три года вновь решил попробовать себя в муайтай в городе, в котором когда-то начинал свою профессиональную карьеру. Ему противостоял опытный 36-летний иранский боец, в активе которого титул чемпиона Азии.

Челябинский тайбоксер здорово провел все пять раундов. Особенно ощутимым было его преимущество во втором раунде. Сначала ему удалось нанести ощутимый удар справа локтем, который потряс иранца. А уже в следующей атаке цели настиг удар с локтя слева. Моджтабе Таравати понадобилось некоторое время для того, чтобы придти в себя.

Россиянин действовал первым номером, оказывая давление на соперника. Тот старался держать оппонента на удобном для себя расстоянии, но это не всегда получалось. Хаял выцеливал, стараясь завершить бой досрочно. И в пятом раунде обрушил серию ударов. Иранец выдержал этот натиск. Единогласным решением судей победа была присуждена Хаялу Джаниеву.

«Перерыв в карьере муайтай все-таки дал о себе знать. Чувство дистанции меня подвело, не смог завершить бой досрочно и порадовать зрителей красивой победой и нокаутом. Но я рад этой победе. Такие турниры нужны Челябинску. Спасибо всем организаторам за то, что вернули профессиональный муайтай в наш родной город», — отметил после боя новый чемпион мира.

Отметим, что в рамках турнира «Адреналин» состоялось восемь поединков по профессиональному тайскому боксу. Над своими оппонентами одержали победы и другие челябинские бойцы: Анастасия Колосова, Александр Глаголев, Тахмасиб Керимов и Дмитрий Ковтун. Выиграли свои поединки и российские тайбоксеры Константин Шахтарин, Аик Бегян и Никита Герасимович.

Турнир прошел при поддержке губернатора Челябинской области. Организаторами выступили Федерация тайского бокса Челябинской области и Фонд поддержки спорта.