Челябинец Максим Белов завоевал бронзу на чемпионате России по киокусинкай карате

Он стал призером в абсолютной категории на соревнованиях в Екатеринбурге

На чемпионате России по киокусинкай карате в Екатеринбурге бронзовую медаль в абсолютной категории завоевал челябинец Максим Белов. Этот престижный турнир в Академии единоборств РМК собрал сильнейших бойцов страны, в нем приняли участие 70 спортсменов из 22 регионов, сообщает Федерация киокусинкай России.

«В 2022 году академия уже принимала Кубок России в абсолютной весовой категории, и тогда уровень организации получил высочайшие оценки. В этом году масштабы события стали еще больше. Организаторы приготовили показательные выступления каратистов, они стали украшением турнира», — приводит слова президента Федерации карате киокусинкай Свердловской области Андрея Чиркова пресс-служба Академии единоборств РМК.

Соревнования в Екатеринбурге прошли в двух дисциплинах — абсолютной весовой категории (здесь соревнуются лучшие бойцы вне зависимости от веса для того, чтобы выявить лучшего каратиста России), а также «тамэсивари» — зрелищном виде программы, в котором атлеты демонстрируют свои способности разбивать доски.

Турнир собрал известных и титулованных каратистов во главе с двукратным бронзовым призером чемпионата мира Андреем Лузиным, призерами мировых первенств Владиславом Глинских и Ильей Поляковым. Не затерялся в этой компании и челябинский боец Максим Белов, ставший бронзовым призером.

Чемпионат России по киокусинкай карате. Абсолютная категория, мужчины:

1. Андрей Лузин (Калининградская область).

2. Владислав Глинских (Свердловская область).

3. Максим Белов (Челябинская область).

Чемпионат России по киокусинкай карате. Абсолютная категория, женщины:

1. Елизавета Забелина (Санкт-Петербург).

2. Екатерина Карпова (Санкт-Петербург).

3. Алина Ниязова (Астраханская область).

Напомним, что представители челябинского карате киокусинкай накануне стали лауреатами ежегодного конкурса Минспорта. В числе лауреатов, лучших спортсменов Челябинской области по итогам 2024 года Алина Корнеева и Елизавета Девятова. Обе каратистки занимаются под руководством тренера Марины Мещеряковой.