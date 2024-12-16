На чемпионате России по киокусинкай карате в Екатеринбурге бронзовую медаль в абсолютной категории завоевал челябинец Максим Белов. Этот престижный турнир в Академии единоборств РМК собрал сильнейших бойцов страны, в нем приняли участие 70 спортсменов из 22 регионов, сообщает Федерация киокусинкай России.
«В 2022 году академия уже принимала Кубок России в абсолютной весовой категории, и тогда уровень организации получил высочайшие оценки. В этом году масштабы события стали еще больше. Организаторы приготовили показательные выступления каратистов, они стали украшением турнира», — приводит слова президента Федерации карате киокусинкай Свердловской области Андрея Чиркова пресс-служба Академии единоборств РМК.
Соревнования в Екатеринбурге прошли в двух дисциплинах — абсолютной весовой категории (здесь соревнуются лучшие бойцы вне зависимости от веса для того, чтобы выявить лучшего каратиста России), а также «тамэсивари» — зрелищном виде программы, в котором атлеты демонстрируют свои способности разбивать доски.
Турнир собрал известных и титулованных каратистов во главе с двукратным бронзовым призером чемпионата мира Андреем Лузиным, призерами мировых первенств Владиславом Глинских и Ильей Поляковым. Не затерялся в этой компании и челябинский боец Максим Белов, ставший бронзовым призером.
Чемпионат России по киокусинкай карате. Абсолютная категория, мужчины:
1. Андрей Лузин (Калининградская область).
2. Владислав Глинских (Свердловская область).
3. Максим Белов (Челябинская область).
Чемпионат России по киокусинкай карате. Абсолютная категория, женщины:
1. Елизавета Забелина (Санкт-Петербург).
2. Екатерина Карпова (Санкт-Петербург).
3. Алина Ниязова (Астраханская область).
Напомним, что представители челябинского карате киокусинкай накануне стали лауреатами ежегодного конкурса Минспорта. В числе лауреатов, лучших спортсменов Челябинской области по итогам 2024 года Алина Корнеева и Елизавета Девятова. Обе каратистки занимаются под руководством тренера Марины Мещеряковой.