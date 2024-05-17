Более 1000 каратистов собрал Кубок Танкограда в Челябинске

Состязания были посвящены 79‑летию Великой Победы

В Челябинске подвели итоги Всероссийских соревнований по карате «Кубок Танкограда». В нем приняли участие более 1000 участников из 23 регионов страны. Среди них — победители и призеры чемпионатов мира и Европы. Победу в командных соревнованиях одержали спортсмены Челябинской области, опередившие соперников из Кургана и Тюмени, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Соревнований такого высокого класса Челябинская область не проводила давно. И это честь и большая ответственность — принимать их на своей земле. Для сохранения исторического наследия и увековечивания памяти о тружениках тыла, воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и мужества.

«Мы проводим эти состязания в честь уважения к нашим отцам и дедам. Один из моих дедов в 13 лет работал на ЧТЗ. Делал запчасти, спал у станка. И это дань уважения и ему в том числе. Межрегиональные соревнования „Кубок Танкограда“ переросли во всероссийские. И мы надеемся, что на следующий год мы их проведем и сделаем еще лучше. Очень приятно, что в этих соревнованиях выступают не только мои воспитанники, но уже их дети и ученики», — отметил главный организатор турнира исполнительный директор Федерации карате Челябинской области Андрей Савченко.

Самый титулованный хозяин татами — заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы, бронзовый призер чемпионата мира Евгений Плахутин — на этот раз не выступал из-за травмы. Но помог победить в качестве секунданта своему другу шестикратному чемпиону страны Александру Пшеницыну.



«Он мой друг и соратник, с которым плечом к плечу прошли очень многое. Я перед турниром прошел тренировочный сбор в составе национальной команды. Нахожусь в хорошей форме. Теперь готовлюсь к Играм БРИКС, которые пройдут с 12 по 15 июня. Задача только одна — завоевать золотую медаль», — отметил Александр Пшеницын.

На Кубке Танкограда в дисциплинах «ката» и «кумите» были разыграны 96 комплектов медалей. Кубок за общекомандную победу достался каратистам Челябинской области. На втором и третьем местах — гости из Курганской и Тюменской областей.