Челябинский гиревик завоевал две медали на первенстве России

Федор Жибинов стал победителем в двоеборье на соревнованиях в Омске

В Омске завершилось первенство России по гиревому спорту, на котором две медали завоевал спортсмен из Челябинска Федор Жибинов. Воспитанник Ивана Денисова стал победителем соревнований в двоеборье, а также обладателем бронзовой награды в упражнении «длинный цикл», сообщает региональная федерация гиревого спорта.

На соревнованиях в Омске Федор Жибинов отличился в двух дисциплинах. Сначала челябинский спортсмен стал обладателем бронзовой медали в упражнении «длинный цикл». В весовой категории до 73 кг он совершил 71 подъем гири. На следующий день атлет завоевал золото в дисциплине «двоеборье» с результатом 196,5 балла (толчок — 118 подъемов, рывок — 157 подъемов).

«Своим выступлением доволен. Изначально состязания по длинному циклу воспринимал как этап подготовки к двоеборью. Но получилось обновить свои же рекорды в толчке и длинном цикле. Ранее уже становился призером первенств России, но среди юношей. По юниорам впервые выступал. Рад, что дебют прошел успешно», — сообщил Федор Жибинов корреспонденту ИА «Первое областное».

Отметим, что родился и вырос спортсмен в городе Черногорске (Республика Хакасия). Но выступает на соревнованиях за два региона, давая параллельный зачет Челябинской области. Тренируют атлета брат Кирилл Жибинов и заслуженный мастер спорта, многократный чемпион мира Иван Денисов из Челябинска.