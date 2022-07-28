В Омской области проходят XIII Всероссийские летние сельские спортивные игры. Челябинские гиревики спортшколы «Атлет» под руководством тренера Ивана Денисова завоевали четыре золотые медали, сообщает региональный Минспорт.
За награды на летних Играх борются около 1500 спортсменов из России и Республики Беларусь. В соревнованиях по гиревому спорту южноуральские спортсмены добыли четыре награды высшей пробы. Федор Жибинов набрал 300,5 очков (24кг), Оксана Степанова сделала 272 рывка (16кг), Светлана Уржумцева совершила 222 рывка (16кг). Иван Подгорный набрал 232 очка. (24кг).
Напомним, что ранее южноуральские гиревики завоевали медали на первенстве мира. На соревнованиях в Бишкеке у спортсменов Челябинской области пять наград.
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