Южноуральские фехтовальщики завоевали награды на первенстве УрФО

Магнитогорские спортсмены в общей сложности выиграли восемь медалей

В Сургуте прошел открытый турнир Ханты-Мансийского АО «Шестидесятая параллель», а также первенство Уральского федерального округа до 18 лет по фехтованию. Магнитогорские спортсмены из МБУ «УМКА» завоевали в общей сложности восемь медалей, сообщает региональный Минспорт.



В Первенстве УРФО в составе команды Челябинской области первое место занял Кирилл Гусев в командных соревнованиях рапиристов 2005-2008 годов рождения. Бронзовые медали в командных соревнованиях рапиристок 2005-2008 годов рождения добыли Лидия Байтурина, Арина Литвинова и Анастасия Паренченкова.



В открытом турнире «Шестидесятая параллель» золото завоевал Савва Иванов среди юношей 2011-2013 годов рождения. Серебряная медаль досталась Арине Литвиновой. Бронзовые награды в командных соревнованиях рапиристов 2008-2010 годов рождения завоевали Арина Литвинова и Забава Угольникова.

