Челябинские дзюдоисты взяли «бронзу» на Всероссийских соревнованиях

Состязания были проведены в память мастера спорта СССР Арасула Атабиева.

В Карачаево-Черкессии состоялись Всероссийские соревнования по дзюдо. 18-е состязания были посвящены памяти мастера спорта СССР, бывшего президента федерации дзюдо и депутата республиканского Народного собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики Арасула Атабиева.

Всего выступило 158 спортсменов из 21 региона. Южный Урал представляли 10 дзюдоистов. И трое из них – Никита Алексеенко, Кирилл Рошка и Камал Каитов добились медали.

Никита Алексеенко в первом поединке уступил Мураду Чалаеву из Ставрополя. Далее он одолел Казбека Катчиева из Карачаево-Черкесии, Амира Яндиева из Ингушетии, Джаудата Абульханова из Татарстана и Никиту Антоновского, в схватке за третье место.

Кирилл Рошка в своей группе проиграл Зелимхану Башаеву из Чечни, нанес поражение Накиру Озиеву из Ингушетии и уступил Солтану-Мурату Гогуеву из Карачаево-Черкесской Республики.

Камал Каитов, дающий зачет Челябинской области и Карачаево-Черкесии, взял верх над Игорем Балясиным из Краснодарского края, проиграл хозяину татами Анзору Унарокову и одолел еще одного тяжеловеса Кямала Лайпанова.

Всероссийские соревнования были отборочным этапом на Чемпионат России, который пройдет в начале сентября в Назрани, республика Ингушетия.