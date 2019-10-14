На чемпионате Европы по дзюдо среди слабослышащих челябинцы завоевали две медали

Соревнования проходили в Бельгии.

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С 10 по 14 октября в бельгийском городе Брасхат состоялся чемпионат Европы по дзюдо среди слабослышащих спортсменов. В соревнованиях участвовали и двое южноуральских спортсменов.

20-летний Илья Ишметьев в категории до 66 килограммов провел три победных поединка, завоевав «золото» турнира. В первой встрече он взял верх над 15-летней восходящей звездой голландского дзюдо Яри Хави Воллрабе. В полуфинале он одолел 34-летнего титулованного украинца Владислава Мозырева, а в финале Илья Ишметьев нанес поражение сурдлимпийскому чемпиону в командных соревнованиях Арсену Джанарсланову из Башкортостана.

«Я очень рад, что победил. Долго и напряженно готовился к этому. И еще упорнее буду готовиться к следующим стартам», — отметил Илья Ишметьв, чемпион Европы по дзюдо среди слабослышащих.

А еще один южноуралец, Алексей Еськов в весе до 100 килограммов одолел турка Самета Болута, однако не справился в решающей схватке с призером Сурдлимпиады-2017 Курбаном Муртазалиевым из Дагестана. В итоге у него «серебро».