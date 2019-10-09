Дзюдоист из Челябинска завоевал «бронзу» турнира в Бразилии

Он провел четыре поединка в категории до 100 килограммов.

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В столице Бразилии, с 6 по 8 октября состоялся международный турнир по дзюдо. Соревнования являлись рейтинговыми для попадания на Олимпиаду-2020 в Токио. В состязаниях участвовали 316 спортсменов из 55 стран.

Челябинский дзюдоист, заслуженный мастер спорта Кирилл Денисов провел четыре поединка в категории до 100 килограммов. Он одержал досрочные победы над китайцем Ерихемубату и бразильцем Леонардо Гонсалвесом, однако уступил молодому японцу, победителю трех турниров серии «Большой шлем» Кентаро Ида. В схватке за третье место южноуралец нанес поражение победителю молодежного первенства Европы-2016 Ниязу Билалову из Татарстана.

Еще одна южноуральская спортсменка Таисия Киреева провела в Бразилии две встречи. Чемпионка России-2019 взяла верх в весе до 70 килограммов над американкой Шанталь Райт, но проиграла чемпионке Африки Ассмаа Нянг.

Всего на счету российских дзюдоистов оказалось четыре медали, в том числе золотая и три бронзовых.

Напомним, что Кирилл Денисов добыл «бронзу» на недавнем чемпионате мира в Токио в состязаниях среди смешанных национальных сборных. Два раза был серебряным призером чемпионата планеты (2009, 2015 гг.), трижды — бронзовым (2010, 2013 и 2017 гг.). Также он является двукратным чемпионом Европы (2013, 2015 гг.), серебряным (2011 г.) и бронзовым (2017 г.) призером чемпионатов Континента, участником Олимпийских игр 2012 и 2016 годов.