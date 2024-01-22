Дзюдоист Денис Ярцев провел открытый урок в челябинской школе

И рассказал о самом запоминающемся поединке в карьере

Сегодня, 22 января, в челябинской общеобразовательной гимназии № 1 прошел открытый урок, который провел участник Олимпийских игр, призер чемпионатов мира по дзюдо Денис Ярцев. В рамках проекта «Разговоры о важном» рассказал об этапах своего становления как спортсмена, а также вспомнил о самом сложном и запоминающемся поединке в своей карьере, который случился на чемпионате мира — 2014 по дзюдо в Челябинске, передает корреспондент ИА «Первое областное».

На урок патриотического воспитания в гимназию № 1 титулованный спортсмен прибыл не один. Компанию ему составил директор ЛД «Уральская молния» Денис Лапотышкин. Сам в прошлом дзюдоист, он рассказал ребятам о том, что дзюдо является одним из самых массовых и популярных единоборств, которым занимаются на всех континентах.

А еще напомнил, что большим событием для Челябинска стало проведение в 2012 и 2014 годах чемпионатов Европы и мира по дзюдо, которые прошли в арене «Трактор». Он, кстати, принимал непосредственное участие в организации турниров, являясь на тот момент исполнительным директором Федерации дзюдо Челябинской области.

«Нам тогда выпала огромная честь принимать соревнования такого высокого уровня. К нам в город приехали сильнейшие дзюдоисты планеты. Представляете, впервые чемпионат мира по этому виду спорта доверили провести России. И не Москве или Санкт-Петербургу, а Челябинску! Те соревнования мы провели на высочайшем организационном уровне, они служили эталоном для других городов, которые затем принимали подобные турниры», — рассказал Денис Лапотышкин.

Директор гимназии Дамир Тимерханов рассказал гостям о том, что в его образовательном учреждении не так много ребят занимается дзюдо. В основном дети выбирают силовые виды спорта. Но сделал акцент на другом: проведение таких патриотических уроков с участием титулованных спортсменов может стать для них мотивирующим фактором в достижении высоких спортивных задач.

«Они видят перед собой пример того, к чему можно стремиться. Они уже знают, что можно успешно совмещать учебу в школе с занятиями спортом. Это зависит прежде всего от них. Но важно и то, чтобы они осознавали важность вести активный и здоровый образ жизни. В этом главный смысл в проведении таких уроков с известными и титулованными спортсменами», — сказал Дамир Темирханов корреспонденту Первого областного.

В общении с Денисом Ярцевым ребят интересовало все: начиная от того, как получить тот или иной пояс или разряд в дзюдо и заканчивая тем, как добиваться высоко поставленных спортивных задач. В формате «вопрос — ответ» они общались так около получаса. Челябинский дзюдоист в общении со школьникам рассказал о самом памятном для него поединке в карьере.

Случился он на чемпионате мира по дзюдо — 2014 в Челябинске. Российская сборная вышла в финал командного турнира, где им противостояли родоначальники дзюдо японцы. Денису Ярцеву предстояло бороться против лидера мирового рейтинга, легендарного Шохеи Оно.

Ранее наш земляк постоянно ему уступал на международных соревнованиях, но на татами в Челябинске вышел с твердым намерением победить и порадовать переполненные трибуны арены «Трактор» яркой победой. По ходу поединка Денис Ярцев уступал титулованному сопернику, однако на последних секундах сумел провести результативный прием и одержать победу.

«Я никогда не забуду тот поединок и то, как после победы все зрители встали со своих мест, стали аплодировать. Среди них был и президент нашей страны Владимир Путин. Я просто не мог проиграть в тот день, столько болельщиков нас поддерживали! И желаю всем когда-нибудь испытать подобные чувства и эмоции после такой победы», — рассказал Денис Ярцев.

Спортсмен также поделился своими планами на будущее. Он видит своей целью популяризировать дзюдо в Челябинской области, давать возможность нашим ребятам раскрывать свой потенциал и становиться чемпионами. Сегодня он возглавляет Центр дзюдо Дениса Ярцева «Элетрометаллург». Помогает ему руководить спортклубом родной брат-близнец Дмитрий.