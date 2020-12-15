Шесть челябинцев, покалечивших ноги на производстве, получили ключи от новеньких «Лада Гранта»

Машины каждый год раздает ФСС.

Во вторник, 15 декабря, шестеро жителей Челябинской области, пострадавшие на производстве, получили ключи от новеньких «Лада Гранта». Машины переданы бесплатно, сообщает Главное управление Фонда социального страхования Челябинской области.

«Автомобили с ручным управлением нового образца получили инвалиды с нарушением функций одной или обеих ног. Машины им выдаются бесплатно каждые семь лет по заключению учреждения медико-социальной экспертизы. Также каждый владелец автомобиля ежеквартально получает компенсацию на текущий ремонт и горюче-смазочные материалы и имеет право один раз в течение срока эксплуатации автомобиля произвести капитальный ремонт», — замечают в пресс-службе ведомства.

Каждый год ФСС раздает около 32 машин. Если в начале 2000-х годов это был автомобиль «Ока», затем ВАЗ-2107, сегодня это — «Лада Гранта».