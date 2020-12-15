Во вторник, 15 декабря, шестеро жителей Челябинской области, пострадавшие на производстве, получили ключи от новеньких «Лада Гранта». Машины переданы бесплатно, сообщает Главное управление Фонда социального страхования Челябинской области.
«Автомобили с ручным управлением нового образца получили инвалиды с нарушением функций одной или обеих ног. Машины им выдаются бесплатно каждые семь лет по заключению учреждения медико-социальной экспертизы. Также каждый владелец автомобиля ежеквартально получает компенсацию на текущий ремонт и горюче-смазочные материалы и имеет право один раз в течение срока эксплуатации автомобиля произвести капитальный ремонт», — замечают в пресс-службе ведомства.
Каждый год ФСС раздает около 32 машин. Если в начале 2000-х годов это был автомобиль «Ока», затем ВАЗ-2107, сегодня это — «Лада Гранта».