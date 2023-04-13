Челябинский дзюдоист Денис Лаврентьев проведет бой по правилам ММА

Поединок против экс-чемпиона Bellator состоится на турнире RCC в Екатеринбурге 13 мая

Стали известны дата и состав участников турнира RCC-15 по профессиональным боям ММА. В одном из главных боев вечера в октагон выйдет воспитанник челябинской школы дзюдо, звезда российской лиги RCC в легчайшем весе Денис Лаврентьев. Его соперником станет экс-чемпион мира Bellator Эдуардо Дантас из Бразилии, сообщает пресс-служба RCC.

Челябинского бойца ждет трехраундовый поединок, который станет одним из главных боев вечера турнира RCC-15. Соперник у Дениса Лаврентьева опытный и серьезный — Дантас не просто становился чемпионом Bellator: во второй лиге мира он семь раз дрался за титул и пять раз его выигрывал. Авторитетный сайт ММА-аналитики признает его одним из сильнейших бойцов мира в категории до 61 кг.

Денис Лаврентьев имеет в своем послужном списке 15 боев в профи, он одержал 12 побед при 3 поражениях. С 2019 года челябинец провел успешную серию из 6 победных боев, но затем споткнулся в поединке против Рахима Мидаева — поражение нокаутом в первом раунде. Поэтому для дальнейших перспектив в ММА челябинскому бойцу проигрывать нельзя.

Турнир RCC-15 состоится 13 мая в Екатеринбурге на многотысячной арене КРК «Уралец». В главном поединке вечера в клетке сойдутся Иван Штырков и Виктор Немков.