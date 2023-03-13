15 южноуральских бойцов завоевали путевки на первенство России по ММА

Отборочные соревнования прошли в Челябинске

В Челябинске завершилось первенство УрФО по смешанному боевому единоборству ММА, по результатам которого стали известны участники первенства страны. Хозяева соревнований завоевали 20 медалей, а 15 южноуральских бойцов завоевали прямые путевки на первенство России — 2023, сообщает региональная федерация ММА.

На соревнования в Челябинск прибыли более 140 бойцов со всех шести регионов УрФО. Им предстояло биться не только за медали турнира, но и за путевки на первенство России, которое пройдет в начале мая в Уфе. На эти соревнования получали право отправиться только финалисты первенства УрФО. Бои прошли в двух возрастных группах: среди юношей и девушек 16—17 лет, а также юниоров 18—20 лет.

«В Челябинске мы видим сильнейших уральских бойцов. Они наше будущее. Именно они в скором времени будут составлять основу сборной России. И еще один важный момент: поединки в этом возрасте получаются всегда очень зрелищными. Это уже не маленькие мальчишки и девчонки, а подготовленные ребята с хорошей техникой и навыками», — отметил президент Федерации смешанного боевого единоборства ММА Челябинской области Данила Кузьмин.

На торжественной церемонии открытия турнира председатель Законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев акцентировал свое внимание на том, что ММА — универсальное боевое единоборство, а занимающиеся им спортсмены могут защитить себя и своих близких в конфликтных жизненных ситуациях.

«Очень важно, чтобы те навыки, которые вы получаете сейчас, вы использовали в правильном и нужном русле — защищать родину и своих близких или на соревнованиях. Но не в жизненных ситуациях и спорах со сверстниками на улице и не совершая каких-либо противоправных действий. Вы обладаете силой, и эту силу нужно применять в разумных целях», — обратился Александр Лазарев с призывом к участникам соревнований.

Успешно на первенстве УрФО выступили хозяева соревнований. В общей сложности сборная Челябинской области завоевала 20 медалей различного достоинства. Среди них — 7 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых наград. Таким образом, на финал первенства России в Уфу отправятся 15 южноуральских бойцов.

В шаге от заветной цели оказался спортсмен из Магнитогорска Никита Писарчук. Он здорово начал турнир, победив досрочно удушающим приемом своего соперника. Но в турнире юношей 16—17 лет ограничился бронзовой медалью. И это неплохой результат, если учесть, что ММА он занимается около трех лет. Увидел по ТВ бой Хабиба Нурмагомедова и Коннора Макгрегора. И загорелся, осознал, что ММА — тот вид единоборства, где он может себя проявить. Считает, что главным слагаемым успеха здесь является умение бойца думать головой, анализировать ситуацию во время поединка.

«Почему в боевых единоборствах часто случаются сенсации — неподготовленные и никому не известные бойцы нокаутируют опытных и сильных соперников? Элемент случайности есть, но все это потому, что находятся ребята, которые тактически грамотно ведут себя в октагоне. У них правильно работает голова. В ММА решает не техника и сила, а мозг спортсмена», — считает Никита Писарчук.

В подавляющем своем большинстве в ММА занимаются мальчишки. Все-таки это жесткий и контактный вид единоборства. Но находятся и девушки. Ангелина Клинова из Магнитогорска — одна из них. На турнире в Челябинске она провела два победных боя. В одном из них вырубила соперницу из Свердловской области градом ударов.





Интересно, что и она выбрала ММА после того, как увидела яркий поединок по ТВ. Для нее мотивирующим фактором стало выступление сначала в тайском боксе, а затем в ММА многократной чемпионки мира Анастасии Яньковой. Пример успешной спортсменки модельной внешности вызвал у Ангелины Клиновой желание реализовать себя в смешанных боевых единоборствах.

«Я с 13 лет занималась в секции кудо, а три года назад решила перейти в ММА. Сейчас тренируюсь в клубе „Уральский витязь“. Других девушек там нет, я одна. Рада тому, что удалось победить на первенстве УрФО. Это мой первый по-настоящему серьезный успех. Теперь хочу закрепить успех на первенстве России. А потом, возможно, буду думать над тем, чтобы биться среди профи», — поделилась своими планами Ангелина Клинова.

Первенство УрФО по смешанному боевому единоборству ММА. Спортсмены Челябинской области — победители и призеры соревнований:

Юниоры 18—20 лет

Золото: Кирилл Воронов (61,2 кг), Богдан Киракосян (120 кг).

Серебро: Паем Ибодилоев (77,1 кг), Михаил Волков (83,9 кг), Павел Кузенин (93 кг).

Бронза: Никита Казаков (56,7 кг), Маркус Каст (70,3 кг), Григорий Шелехов (77,1 кг).

Юноши 16—17 лет

Золото: Данил Трушников (77,1 кг), Андрей Королев (83,9 кг), Иван Берещинов (93 кг).

Серебро: Солимджон Нозимов (48 кг), Мухаммад Муродов (61,2 кг), Дмитрий Тыщенко (65,8 кг), Вадим Еганов (70,3 кг).

Бронза: Роман Байкин (52 кг), Никита Писарчук (61,2 кг).

Девушки 16—17 и 18—20 лет

Золото: Ангелина Клинова (юниорки 18—20 лет, 56,7 кг), Снежана Аброськина (девушки 16—17 лет, 52 кг).

Серебро: Карина Валеева (девушки 16—17 лет, 48 кг).

И еще несколько слов об организации первенства УрФО в Челябинске. Соревнования прошли на ЛК им. Елены Елесиной. Здесь и ранее проводились состязания по различным видам единоборств: рукопашному бою, тхэквондо, карате, панкратиону и так далее. Но представители ММА сделали очень крутую площадку: огородили площадку по периметру темными занавесками (естественный свет, проникающий через окна в зал, всегда мешал судьям и участникам соревнований), установили в центре зала октагон, рядом с ним — зрительские места.

При этом рядом с октагоном могли находиться только участники поединков, все остальные бойцы могли размещаться только в разминочной зоне, где для них установили LD-панели с прямой трансляцией происходящего в октагоне. Получилось удобно и комфортно всем: как зрителям, так и самим участникам соревнований. Хотелось бы, чтобы такое отношение к проведению состязаний взяли себе на вооружение представители других видов спорта. Региональная федерация ММА показала, как можно и нужно организовать турнир в зале, который, как казалось ранее, не совсем для этого приспособлен.