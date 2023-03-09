В Тюмени завершились чемпионат и первенство Уральского федерального округа по смешанному боевому единоборству (ММА). В соревнованиях приняли участие 230 бойцов из 6 регионов. Челябинские спортсмены завоевали 17 медалей и заняли третье общекомандное место на первенстве УрФО, сообщает региональный Минспорт.
Бои проходили среди спортсменов 12—13, 14—15 и старше 20 лет из Тюменской, Челябинской, Курганской и Свердловской областей, а также ХМАО и ЯНАО. На соревнованиях Южный Урал представляли 38 бойцов.
«Приятно осознавать, что я стал дважды чемпионом УрФО, но это уже в прошлом, надо двигаться вперед и не останавливаться, и тогда всевышний будет на моей стороне так же, как был всегда. Всего на УрФО я провел два боя, и каждый из них был по-своему опасным — это ведь ММА, каждая секунда может все решить. На финальный бой вышел простывшим, было трудно дышать. К сожалению, не всегда получается к бою подходить готовым на 100%, это не оправдание, но, думаю, именно из-за этого фактора финальный бой показался тяжелее», — рассказал победитель чемпионата УрФО по ММА, воспитанник клуба «Уральский Витязь» Гусен Абдулазизов.
В общей сложности южноуральцы завоевали 17 медалей различного достоинства. По итогом соревнований 12 челябинских бойцов вошли в сборную УрФО для участия в чемпионате и первенстве России.
Добавим, что следующие соревнования по ММА пройдут в Челябинске 11 и 12 марта. В нашем городе определят сильнейших бойцов УрФО среди спортсменов 16—17 и 18—20 лет. Южный Урал на турнире будут представлять 42 спортсмена.
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