Профессиональное выгорание: актуальная проблема челябинцев

Более половины жителей города столкнулись с проблемой, когда работа стала кошмаром.

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Более половины жителей Челябинска отметили у себя признаки профессионального выгорания. При этом большинство считает, что справиться с ним поможет только смена места работы. По каким причинам возникает выгорание, к чему оно приводит и как с ним бороться, разобрался портал «Зарплата.ру».

Специалисты портала опросили 560 работающих жителей Челябинска о состоянии профессионального выгорания, и 57% из них ответили, что в данный момент это как раз с ними и происходит. 32% сообщили, что когда-то находились в состоянии профессионального выгорания, но смогли с ним справиться, и всего 11% никогда с этим не встречались. При этом 49% респондентов считает, что виной всему низкая зарплата, 38% — перегруженность работой, 36% — негативная атмосфера в коллективе, и 35% — отсутствие мотивации.

«Почти треть опрошенных винят в профессиональном выгорании рутинность и монотонность работы, почти четверть респондентов — отсутствие карьерного роста. 9% считают причиной выгорания свои личные проблемы, которые отражаются на их работоспособности»,— рассказали в пресс-службе портала.

Реальной проблемой профессиональное выгорание считают 88% опрошенных, при этом почти половина уверены, что смена места работы поможет им справиться с этой проблемой. А вот 21% респондентов считает, что нужно просто уйти в отпуск, и всё встанет на свои места. 11% опрошенных видят в выгорании серьёзную проблему и считают, что необходимо обратиться к психологу. У экспертов на этот счет также сложилось собственное мнение.

«Выгорание — это болезнь, и не нужно его путать с обычной усталостью. В первую очередь это стресс, который возникает от физической перегрузки и распространяется на психику. Справиться с выгоранием помогут: отказ от погони за многозадачностью, от коммуникаций с теми людьми, которые приносят дискомфорт, а также концентрация на своих потребностях и желаниях. Если же проблема дошла до того, что вы сами не справляетесь, необходима помощь психиатра, психолога или коуча»,— рассказала HR-директор Зарплаты.ру Вера Маневич.

Таким образом, если вы почувствовали профессиональное выгорание, то лучше немного передохните или откажитесь от той работы, которая вам неприятно. И, конечно же, проводите как можно больше времени в компании приятных вам людей, которые подарят заряд позитива.