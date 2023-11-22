Челябинский боксер завоевал золото чемпионата Европы и пообещал жениться

Ахмадшох Махмадшоев вернулся на родину и поделился эмоциями после яркой победы на турнире в Черногории

Вчера ночью, 21 ноября, в челябинском аэропорту торжественно встретили челябинского боксера Ахмадшоха Махмадшоева, его тренера Фаригата Касымова и главного тренера мужской сборной России по боксу Виктора Фархутдинова. Южноуральский спортсмен накануне впервые в своей карьере завоевал золото чемпионата Европы среди спортсменов 19—22 лет. Чемпион рассказал о том, как прошел для него турнир, поделился планами на будущее и пообещал уже в новом статусе жениться на своей избраннице, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Триумфатора чемпионата Европы встречала дружная и большая делегация. Прибыли поздравить спортсмена руководители регионального Минспорта и областной федерации бокса, тренеры и друзья-коллеги, волонтеры из УралГУФК и ЮУрГУ, а также представители таджикской диаспоры — родины боксера. Встреча прошла тепло и празднично, в ней сочетались элементы русской культуры и культуры Таджикистана. Участники встречи исполнили гимн Российской Федерации.

На чемпионате континента наш земляк показал лучший результат в истории развития бокса региона на турнирах такого уровня и в этой возрастной группе. Впереди у чемпиона также личное торжество — 26 ноября Ахмадшох женится. Так что золото чемпионата Европы стало отличным подарком на свадьбу.

«Это моя самая важная победа и медаль в карьере. Я безумно счастлив! Теперь могу со спокойной совестью жениться в статусе чемпиона Европы. А потом буду биться за место в национальной команде. Хочу закрепиться в сборной страны. Сделать это непросто, но эта победа дает мне уверенность в своих силах»,— рассказал Ахмадшох Махмадшоев.

Спортсмен признался, что большая победа, ставшая его лучшим достижением в карьере, красивая встреча и сегодняшний праздник до сих пор кажутся ему нереальными, хотя на подготовку к чемпионату Европы было потрачено пять месяцев. Тренерский состав отметил большую перспективу Ахмадшоха и возможность его участия в чемпионате Европы по мужчинам и других официальных стартах уже в составе мужской сборной команды страны.