В городе Будва (Черногория) завершился чемпионат Европы по боксу среди спортсменов 19—22 лет. Победителем турнира в весовой категории до 67 кг стал челябинский боксер Ахмадшох Махмадшоев. Эта награда стала первой официальной международной медалью в карьере 22-летнего спортсмена, сообщает региональная федерация бокса.

В первом поединке Ахмадшох Махмадшоев единогласным решением судей одержал победу по очкам над итальянцем Мануэлем Ломбарди. Подопечный заслуженного тренера России Фаригата Касымова выступал в весовой категории до 67 кг. В четвертьфинале южноуральский боксер одолел представителя Армении Арарата Арутюняна, а в полуфинале был сильнее спортсмена из Турции Фатиха Кайи.

В финальном поединке чемпионата Европы Ахмадшох Махмадшоев вышел на ринг с представителем Словении Нейцом Петричем. В равной и упорной борьбе челябинский спортсмен был признан победителем большинством голосов судей. Эта награда стала его первой официальной международной медалью в карьере.

Добавим, что ранее в Уфе завершился чемпионат России по боксу среди женщин, на котором четыре спортсменки Челябинской области вошли в число призеров. Обладательницей серебряной медали стала опытная и титулованная Александра Кулешова. Бронза — в активе у Анастасии Кононовой, Евгении Лочкановой и Ирины Автиной.