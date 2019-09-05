Бой Емельяненко и южноуральского стронгмена Кокляева состоится

Дата и место пока неизвестны.

Послушать 00:00

Стало известно, что боец ММА Александр Емельяненко и стронгмен Челябинской области Михаил Кокляев все же сойдутся в совместном поединке. Об этом вчера, 4 сентября, в своем Instagram-аккаунте сообщил Емельяненко.

«Бой с Кокляевым состоится, ждите. О сроках проведения боя сообщу позже», — написал боец.

После подписания контракта Емельяненко разорвал на себе рубашку и пообещал сделать то же самое с Михаилом.

«Контракт подписан. Саня, я иду», — ответил уже в своем аккаунте Михаил Кокляев.

Отметим, что Александр Емельяненко бросил вызов южноуральцу еще в апреле, но стадия переговоров еще не закончена.

Полную версию «диалога» между Емельяненко и Кокляевым вы можете посмотреть на 1obl.tv.