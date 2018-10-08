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/ Челябинский боксер Сергей Ковалев сразится с колумбийцем Элейдером Альваресом

Челябинский боксер Сергей Ковалев сразится с колумбийцем Элейдером Альваресом

Поединок пройдет 2 февраля в Далласе.
сегодня в 07:23
  |  Спорт

Стала известна точная дата второго поединка между челябинским боксером Сергеем Ковалевым и колумбийцем Элейдером Альваресом. Встреча бойцов состоится 2 февраля в США, в городе Даллас. Об этом на своей официальной странице сообщил сам «Крашер».

На этот раз я у меня остался последний шанс, чтобы доказать самому себе, понять, могу я ещё боксировать на высочайшем уровне профессионального бокса, либо пора завершать свою карьеру, насыщенную громкими событиями, и повесить перчатки на гвоздь. — написал на своей официальной страницы Сергей Ковалев.

Напомним, предыдущая встреча именитых боксеров состоялась 4 августа. Тогда россиянин уступил сопернику в седьмом раунде и потерял пояс WBO в полутяжелом весе.

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