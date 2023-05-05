Боксер Эдмонд Худоян с победы стартовал на чемпионате мира

Спортсмен из Златоуста в первом бою победил соперника из Турции

На проходящем чемпионате мира по боксу в Ташкенте (Узбекистан) с победы стартовал Эдмонд Худоян из Златоуста. В своем первом поединке в весовой категории до 48 кг он уверенно выиграл у соперника из Турции Нуроллуха Ойала (5:0) и вышел в следующий раунд турнира. В ЧМ-2023 принимают участие 539 спортсменов из 107 стран, российская команда выступает с национальной символикой, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В своем стартовом поединке Эдмонд Худоян не испытал больших проблем. Закончить бой досрочно у нашего земляка не получилось, но у судей сомнений относительно победителя не возникало — все они дали победу россиянину в пяти раундах.

«Для меня это второй чемпионат мира, в прошлый раз выступил неудачно. Теперь есть большое желание выступить успешно. Волнение присутствует, слишком высоки ставки. Первый бой сложился неплохо, удалось „продышаться“. Мне нравится биться против соперников выше меня ростом. В первых раундах работаю по корпусу, чтобы сбить темп оппонента, а затем уже „обрабатываю“ голову», — поделился своими впечатлениями о бое Эдмонд Худоян.

Боксер из Златоуста вышел в 1/8 финала турнира, его следующий соперник — Хамза Ессаади из Марокко. В этом году соперники уже встречались в финале международного турнира в Марокко. Тогда россиянин победил, завоевав золото соревнований.

Отметим, что на чемпионате мира — 2023 российская команда выступает с национальной символикой — флагом и гимном. По итогам первых трех дней турнира наши ребята идут пока без поражений. Выиграли стартовые поединки и вышли в следующий раунд Василий Егоров (51 кг), Всеволод Шумков (60 кг), Габил Мамедов (63,5 кг), Игорь Свиридченков (71 кг), Шарабутдин Атаев (86 кг) и Алексей Дронов (свыше 92 кг).

Призовой фонд ЧМ-2023 составляет 5,2 миллиона долларов. Спортсмены разыграют звание победителей и призеров турнира в 13 весовых категориях. Чемпионы получат 200 тысяч долларов.