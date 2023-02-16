Две юные спортсменки из Миасса завоевали бронзовые медали на первенстве России по рукопашному бою

Девушки представляли военно-патриотические клубы «Барс» и «Боец»

В Ставрополе завершилось первенство России по рукопашному бою. Сборная Челябинской области заняла пятое общекомандное место, отличный результат показали две девушки из Миасса: Арина Первушина и Полина Рыжова завоевали бронзовые медали, сообщили Первому областному информагентству в миасском военно-патриотическом клубе «Барс».



В первенстве приняли участие более 900 спортсменов из 55 регионов России. Из-за особенностей турнирной таблицы миасские спортсменки заняли третьи места в одной категории — «выступления девушек в возрасте 14—15 лет».



О воспитаннице миасского ВПК «Барс» Арине Первушиной известно, что год назад на аналогичных соревнованиях она занимала второе место.



Следующее первенство, по данным руководства «Барса», должно пройти через год в Челябинске.