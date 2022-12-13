Челябинским спортсменам подарили новую современную экипировку и коньки

Прежняя амуниция пострадала от пожара в общежитии УралГУФКа в марте этого года

Сегодня, 13 декабря, студенты УралГУФКа получили новую современную экипировку и коньки. Они остались без спортивной амуниции в результате пожара в общежитии, произошедшего в марте этого года. Инициатором приобретения спортивного оборудования выступил Фонд поддержки спорта Челябинской области. Несмотря на сложности, ему удалось произвести закупку современного инвентаря у голландской фирмы «Викинг», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Студент УралГУФКа Семен Овражко учится на третьем курсе. Приехал в Челябинск из Казахстана уже состоявшимся спортсменом — мастером спорта по шорт-треку и конькобежному спорту. В прошлом сезоне ему удалось успешно выступить на Всероссийской универсиаде — стать серебряным призером в командном первенстве и завоевать бронзу в эстафете. Челябинские тренеры отмечали его прогресс и рост в результатах. Однако затем случился этот пожар в общежитии в марте этого года.

«Не передать словами то, как я расстроился! Почти вся экипировка сгорела. Повезло, что коньки оставил на катке, они не пострадали. Но как выступать на соревнованиях? Все-таки у нас дорогостоящий вид спорта, на свои средства сложно приобретать дорогостоящее оборудование. Спасибо огромное всем, кто принял участие в закупке экипировки», — поделился с автором строк своими эмоциями челябинский конькобежец.

В ходе пожара пострадала экипировка четырех студентов УралГУФКа — Александра Овражко, Якова Аксенова, Григория Печищева и Семена Мухина. У кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей. Но, к счастью, их несчастье (простите за тавтологию) не осталось незамеченным. Фонд поддержки спорта Челябинской области одним из первых выступил с инициативой об оказании помощи ребятам. Поддержал его идею лично губернатор Алексей Текслер, а финансовую помощь оказал Челябинский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития.

Впрочем, не обошлось и без сложностей. Необходимо было преодолеть многочисленные трудности с закупкой необходимого оборудования. Дело в том, что производят его в Голландии, а значит, нужно было как-то решать вопросы логистики с его приобретением и доставкой.

«Вы даже не представляете, какой путь проделало это оборудование, прежде чем добраться до Челябинска. Проблема в том, что компания „Викинг“ едва ли не единственная в мире, кто занимается производством экипировки для конькобежцев. А тут еще эти политические моменты, санкции. Но самое главное, все эти проблемы остались позади. И теперь наша перспективная молодежь сможет заниматься на современном оборудовании, а значит — прогрессировать и добиваться высоких результатов», — рассказал спортивный директор фонда Леонид Одер.

В список наименований вошли: коньки, соревновательный и тренировочный комбинезоны, защитная экипировка, лезвия для коньков, ботинки, шлемы, очки и т. д. Вручали их спортивный директор фонда Леонид Одер и руководитель департамента по коммуникациям и организации мероприятий фонда Татьяна Мельникова.

«Это самый крутой новогодний подарок, который я когда-либо получал в своей жизни. Догадываюсь, что он дорогостоящий. Поэтому понимаю всю ответственность, теперь буду стараться в новой экипировке показывать хорошие результаты», — отметил Семен Мухин.

В заключение мероприятия ребята выступили с ответным словом и поблагодарили представителей фонда и руководство УралГУФКа за щедрые подарки. И пообещали, что уже в текущем сезоне постараются достойно представить регион и родной вуз на всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту и шорт-треку.