Фонд поддержки спорта Челябинской области вышел в онлайн

У организации появились собственный сайт и страницы в соцсетях

Фонд поддержки спорта Челябинской области запустил свой собственный сайт, страницу ВК и телеграм-канал. На своих ресурсах организация рассказывает о спортивных событиях, деятельности профессиональных клубов и делится важной информацией о развитии профессионального спорта в регионе.

Фонд поддержки спорта Челябинской области, учредителем которого выступает региональный Минспорт, ведет свою деятельность с 2021 года. У организации большой спектр деятельности, однако основными являются два направления: поддержка и совершенствование профессионального спорта в регионе, а также организация и проведение крупных спортивных мероприятий.

За два года фонд выступил организатором множества спортивных соревнований в Челябинской области, среди них: этап Кубка мира по сноуборду, чемпионаты России по компьютерному спорту, боксу среди женщин, баскетболу 3×3, международный турнир Russian Judo Tour, Парижский полумарафон, спартакиада сильнейших по легкой атлетике и Неделя звезд хоккея — 2022.

На сайте фонда размещены учредительные и отчетные документы, включая годовой отчет о деятельности фонда за 2021 год. Раздел будет обновляться.

«Мы хотим быть открытыми для всех, показывать результаты нашей работы. Поэтому приняли решение запустить не только свой сайт, но и зарегистрировать аккаунты в соцсетях. Наша задача не только помочь добиться высоких результатов нашим командам и спортсменам, но и сделать профессиональный спорт в Челябинской области ярче, а победы громче», — рассказала корреспонденту Первого областного информагентства руководитель департамента по коммуникациям и организации мероприятий фонда Татьяна Мельникова.

На сайте фонда (fondsporta74.ru) сейчас доступны разделы с документами, фото и видео с мероприятий, информация о фонде, последние новости, информация о спортивных клубах и контакты. В социальных сетях команда фонда размещает уникальный контент: ролики со спортсменами региональных клубов, розыгрыши атрибутики и билетов, информацию о ближайших спортивных событиях и многое другое.

Следить за новостями Фонда можно здесь: ВКонтакте и в телеграм-канале.

