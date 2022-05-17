Сегодня, 17 мая, на четвертом этаже общежития УралГУФК на улице Труда, 168 вспыхнул пожар. Эвакуировались, по предварительным данным, 55 человек, сообщили Первому областному информагентству в ГУ МЧС по Челябинской области.
«С помощью автолестницы из соседнего окна четвертого этажа спасено две девушки, из-за дыма не могли самостоятельно эвакуироваться. Открытое горение ликвидировано», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.
Пострадавших нет. Площадь пожара 15 кв. м. Причины будут известны позже.