В Челябинске из‑за пожара в общежитии УралГУФК эвакуировались 55 человек

Двух девушек пожарные спасли из окна

Сегодня, 17 мая, на четвертом этаже общежития УралГУФК на улице Труда, 168 вспыхнул пожар. Эвакуировались, по предварительным данным, 55 человек, сообщили Первому областному информагентству в ГУ МЧС по Челябинской области.

«С помощью автолестницы из соседнего окна четвертого этажа спасено две девушки, из-за дыма не могли самостоятельно эвакуироваться. Открытое горение ликвидировано», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.

Пострадавших нет. Площадь пожара 15 кв. м. Причины будут известны позже.