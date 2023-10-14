В Челябинске открыли площадку для мотосоревнований

Объект является самым большим не только в России, но и в Европе

В Челябинске в районе автоспорткомплекса «Трасса 74» на улице Северный Луч открыли специализированную площадку для заездов мотоджимхана. Размер тренировочного поля составляет более гектара, и это самая большая площадка для мотозаездов не только в России, но во всей Европе, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Для того, чтобы покрытие было прочным и выдерживало соревнования мирового масштаба, при его укладке использовали асфальт с высоким содержанием битума. На площадке уже проводят открытие тренировки и индивидуальные занятия.

«Приятно осознавать, что наш город показывает достойный пример для организации молодежи и студентов, высокий стандарт организации спортивных мероприятий любых уровней»,— прокомментировал директор автоспорткомплекса «Трасса 74» Сергей Ефимов.