Челябинские яхтсмены стали призерами Геленджикской регаты

Массовые детские состязания собрали более 1300 спортсменов из 10 стран

В акватории Геленджикской бухты завершилась 34-я международная регата, собравшая более 1300 спортсменов из 10 стран и 38 регионов страны. Она является одной из самых массовых и масштабных детско-юношеских регат в России. Отличились на соревнованиях южноуральские яхтсмены, завоевавшие три серебряные медали, сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

Состязания прошли в течение шести дней, участники разыграли 48 комплектов наград в 15 спортивных дисциплинах. Самыми многочисленными стали соревнования в классе «Оптимист», в них приняли участие 417 юных яхтсменов. Здесь удалось проявить себя Дарье Петровой из челябинской СШОР по парусному спорту, занявшей второе место.

Серебряными призерами Геленджикской регаты также стали Влада Бармина (класс яхт «Ракета 270») и Вячеслав Медведев (класс яхт «Лазер 4.7»). Они занимаются в челябинской СШОР по парусному спорту.

Отметим, что за медали соревнований боролись спортсмены России, Беларуси, Казахстана, Армении, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Бахрейна, Египта и Ирана.