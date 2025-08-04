Более 300 участников соберет юбилейный Кубок губернатора по парусному спорту

Соревнования пройдут на озере Увильды в Челябинской области

На озере Увильды в Челябинской области в ближайшие выходные, 9 и 10 августа, состоится юбилейный, пятый по счету, Кубок губернатора Челябинской области по парусному спорту. Эти состязания соберут более 300 участников — как любителей, так и профессионалов. Гонки под парусами пройдут в нескольких классах яхт, будут разыграны 57 комплектов медалей, сообщают организаторы состязаний.

Ежегодные состязания получили широкий масштаб и массовость после того, как в 2023 году получили межрегиональный статус. В этом году впервые поборются за награды Кубка губернатора экипажи из Беларуси.

Главная особенность состязаний в том, что они объединяют как опытных, так и самых юных участников. Взрослые и детские гонки проходят одновременно в единой акватории Краснокаменского залива на Увильдах. При этом благодаря разнообразию классов яхт регата превращается в некий фестиваль парусов, в котором есть свои победители и проигравшие.

«Парусный спорт сочетает красоту и многогранность и требует от участников не только серьезной физподготовки, но и стратегического мышления, умения быстро принимать решения в меняющихся условиях. Челябинская область с ее многочисленными озерами обладает всеми возможностями, чтобы развивать парусный спорт как одну из ведущих спортивных дисциплин», — считает министр спорта Челябинской области Владимир Иванов.

Ожидается, что Кубок губернатора — 2025 соберет около 300 участников соревнований, возраст юных спортсменов — от 7 до 19 лет. Самому старшему из взрослых участников — 84 года. Дети соревнуются на 6 классах яхт — это традиционные «Оптимист», «Кадет» и «Ракета‑270», в этом году добавились «Луч-Мини», «Лазер 4,7», а также «Оптимист». Взрослые участники будут бороться за победу в классах яхт «Микро», SB20 и крейсерские.

«На Кубке губернатора на Увильдах можно увидеть множество яхт, больших и малых: с каждым годом растет разнообразие флота. Добавляются новые и детские, и взрослые классы яхт. Это, конечно, расширяет задачу судьям: каждая подгруппа движется в своем темпе, нужно распределить дистанции. Но будет больше чемпионов, мы готовим 57 комплектов медалей», — отметила руководитель оргкомитета, директор по развитию яхт-клуба «Мираж» Елена Нарделли.

Организаторами соревнований выступят министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, региональная федерация парусного спорта и яхт-клуб «Мираж».

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