Более 300 яхтсменов сразились за Кубок губернатора по парусному спорту на Увильдах

Самым юным участником регаты стал 6‑летний омич, а самым возрастным — 79‑летний гость из Минска Владимир Иванов

На базе яхт-клуба «Мираж» на Увильдах подвели итоги Кубка губернатора Челябинской области по парусному спорту. В этом году массовые соревнования собрали более 300 спортсменов из 6 регионов страны и гостей из Беларуси. Самым юным участником стал шестилетний Иван Карпеев из Омска, а самым опытным — 79-летний минчанин Владимир Иванов. Наш фотокорреспондент Дмитрий Сопильняк запечатлел яркие моменты прошедших соревнований.

79-летний Владимир Иванов — это легенда советского парусного спорта. Заслуженный тренер СССР на протяжении многих лет тренировал команды Советского Союза, Белоруссии, Австралии, Южной Кореи. Известный специалист посетил Челябинскую область впервые и оказался в восторге от красоты южноуральской природы.

«Я сюда приехал в первый раз, увидел яхт-клуб, созданный по международным стандартам, море детей и подумал: а почему я не здесь живу?!» — отметил Владимир Михайлович красоту озера Увильды и уровень организации соревнований.

В парусной регате наравне со взрослыми и профессиональными спортсменами отправились в путь и юные участники. Разумеется, они состязались в своих классах яхт. Так, в категории «Оптимист» среди юношей в старшей группе победил Михаил Трухин из Снежинска, в младшей — Даниил Блинов из Екатеринбурга.

Среди девушек в классе «Оптимист» лидерство по общему зачету у Дарьи Петровой из Челябинска. В классе яхт «Ракета 270» среди юношей первое место занял Дмитрий Хуторненко из Миасса, среди девушек — челябинка Влада Бармина. В классе яхт «Кадет» победила команда Ярослава Лебедева и Семена Шумского из Миасса. Самым юным участником стал шестилетний Иван Карпеев из Омска в классе «Оптимист первый», он получил спецприз от партнеров регаты.

Среди взрослых в классе SB20 победу одержала команда из Челябинска, в классе «Микро» победили озерчане, в классе «Микро круизный» — команда из Екатеринбурга. Первые места в крейсерских дивизионах: ORC1 — победа у сборной команды Снежинска, Челябинска и Ставрополя, ORC2 — у команды из Екатеринбурга, в ORC3 и ORC4 — у команд из Челябинска.

«Парусный спорт на Южном Урале активно развивается. На озере Смолино открыта школа олимпийского резерва, где все желающие дети могут начать бесплатно тренироваться и потом участвовать в соревнованиях, в том числе в Кубке губернатора по парусному спорту. С каждым годом парусный спорт у нас становится доступнее, занимается большое количество детей. Я уверен, что в Челябинской области у него большие перспективы, он должен быть здесь среди приоритетных видов спорта и повышать туристическую привлекательность региона», — отметил наградивший победителей и призеров регаты министр спорта Челябинской области Владимир Иванов.

Руководитель оргкомитета соревнований, директор по развитию яхт-клуба «Мираж» Елена Нарделли отметила общий рост мастерства участников регаты, а также то, что Кубок губернатора становится с каждым годом массовым и масштабным мероприятием.

Она также привела в пример знаменитую регату Барколана в Италии, которая ежегодно собирает более тысячи парусов. И выразила надежду, что когда-нибудь и на Южном Урале такие регаты будут собирать огромное количество яхтсменов.

Организаторами Кубка губернатора — 2025 выступили министерство спорта Челябинской области, региональная федерация парусного спорта и яхт-клуб «Мираж».