Челябинские волейболисты стали призерами первенства России

Бронзовые медали завоевала команда юношей до 17 лет

В Костроме завершился финал первенства России по волейболу среди юношей до 17 лет. Бронзовым призером соревнований стала команда из Челябинской области. В утешительном финале подопечные Глеба Маслихина в четырех сетах победили сборную Татарстана, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На соревнованиях в Костроме были представлены сильнейшие команды страны среди юношей до 17 лет, преодолевшие отборочные региональные турниры. Сумели пробиться в финальный этап и волейболисты из Челябинска.

Южноуральская команда достойно выступила на групповом этапе, вышла в плей-офф, где в полуфинале уступила на тай-брейке (2:3) соперникам из Свердловской области. Но извлекла выводы из поражения, настроилась на утешительный финал и в поединке за 3-е место обыграла сильную сборную Татарстана — 3:1.

Отметим, что на минувшей неделе порадовали и юные челябинские волейболистки из СШОР «Юность-Метар». Победителями первенств России стали девушки 2007—2008 годов рождения (тренер Наталья Шестаева) и 2008—2009 годов рождения (тренер Людмила Сухова).

