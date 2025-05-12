Челябинские волейболистки завоевали бронзу Молодежной лиги чемпионата России

Призером турнира стала команда «Динамо‑Метар‑3»

Волейболистки команды «Динамо-Метар-3» стали бронзовыми призерами чемпионата России Молодежной лиги. В финальном туре, прошедшем в Челябинске, они уступили лишь соперницам из Краснодара и Московской области. Лучшей блокирующей чемпионата признана Анна Корягина, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Метар».

Финальный тур Молодежной лиги чемпионата России прошел в течение пяти дней в Челябинске. В нем приняли участие шесть сильнейших команд страны. Среди них и команда «Динамо-Метар-3», показавшая лучший результат на предварительном этапе.

«Наши девушки показали по-настоящему бойцовский характер в борьбе с более взрослыми соперницами. А еще порадовали красивой игрой», — рассказали в пресс-службе ВК «Динамо-Метар».

Победителями турнира стали девушки из «Динамо-РЦСП» (Краснодар), второе место у подмосковного клуба «Заречье-Одинцово-2», замкнула тройку призеров команда «Динамо-Метар-3».

Отметим, что по итогам чемпионата игрок челябинского клуба Анна Корягина была признана лучшей блокирующей. Девушки команды «Динамо-Метар-3» занимаются под руководством тренеров Людмилы Суховой и Натальи Головченко.