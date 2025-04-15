Челябинские волейболистки завоевали золото на первенстве России

В турнире среди девушек не старше 15 лет победу одержала команда СШОР «Юность-Метар»

Уверенную и красивую победу одержали волейболистки челябинской спортшколы «Юность-Метар» на первенстве России. Финал турнира среди спортсменок не старше 15 лет прошел в Нижнем Новгороде. Челябинская команда выиграла все матчи и завоевала золотые медали соревнований, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Метар».

Уже на групповом этапе челябинская команда показала уверенную игру, выиграв все поединки. Наши девушки вышли в плей-офф с первого места, выиграли полуфинальный поединок, а затем и матч за золото. В финале они победили соперниц из Вологодской области — 3:0 (25:19, 25:16, 29:27).

Челябинская команда СШОР «Юность-Метар» занимается под руководством тренеров Натальи Головченко и Екатерины Стальмаковой.