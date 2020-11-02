Челябинские волейболистки разгромили соперниц из Московской области

Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу клуба «Динамо-Метар».

Послушать 00:00

Накануне завершился волейбольный матч между челябинской командой «Динамо-Метар» и командой из Московской области «Заречье-Одинцово». Южноуральские спортсменки разгромили своих соперниц со счётом 3:0 в рамках Полуфинала Кубка России, прошедшего в Казани.

Первый гол челябинские волейболистки забили во время первой партии на 29:31 минуте. Второй мяч спортсменки забросили во второй партии на 20:25 минуте. И третий — победный мяч — волейболистки «Динамо-Метар» забросили в третьей партии на 17:25 минуте. Самым результативным игроком стала Андреа Ранхель, набравшая 21 очко.

Статистика игры:

«Заречье-Одинцово» — «Динамо-Метар» (0:3), (29:31; 20:25; 17:25).

Очки: 66—81;

Атака: 33% — 40%;

Блок: 7—9;

Эйсы: 1—6;

Приём: 39% — 76%.