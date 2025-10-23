Челябинка Злата Нуреева принесла региону первую медаль с Кубка России по тхэквондо

На турнире в Елабуге она завоевала бронзу в весовой категории до 62 кг

В городе Елабуге (Республика Татарстан) завершился первый день соревнований на Кубке России по тхэквондо. Челябинская область делегировала на состязания 29 атлетов, первую медаль региону принесла Злата Нуреева, ставшая бронзовым призером в весовой категории до 62 килограммов. В турнире принимают участие более 350 спортсменов из 30 регионов страны, сообщает региональная федерация тхэквондо.

Сильнейшие тхэквондисты страны в Елабуге разыграют медали в двух состязаниях. С 22 по 25 октября здесь будут определены победители и призеры Кубка России, а с 27 по 29 октября состоится командный чемпионат страны. В обоих турнирах широко представлены спортсмены Челябинской области. На додянг выйдут 29 южноуральских тхэквондистов.

Вчера, 22 октября, были разыграны первые комплекты наград Кубка России. Первую медаль для Челябинской области завоевала Злата Нуреева. Воспитанница СШОР «Коре» стала бронзовым призером в весовой категории до 62 килограммов. Начала турнир она с победы над соперницей из Астраханской области, затем выбила из борьбы за медали девушек из Татарстана и Санкт-Петербурга, а в полуфинале уступила оппонентке из Костромской области.

«Все поединки были непростыми, но именно в этом и есть красота тхэквондо — в постоянной борьбе не только с соперником, но и с собой. Каждая встреча — это опыт, каждая ошибка — шаг к новому уровню», — отметила Злата Нуреева.

Отметим, что сегодня будут определены еще четыре победителя соревнований. Кроме того, сегодня, 23 октября, стартует первенство России по тхэквондо в Тюмени.