Челябинские тхэквондисты стали призерами Мультиигр в Сербии

Бронзовые медали завоевали Диана Симонова, Иван Переляев и Илья Герасименко

В Сербии завершились комплексные состязания по единоборствам — Мультиигры. В турнире по тхэквондо отличились воспитанники челябинской спортшколы «Коре». Бронзовыми призерами соревнований среди кадетов стали Диана Симонова, Иван Переляев и Илья Герасименко, сообщает региональная Федерация тхэквондо.

На соревнованиях в Сербии непросто пришлось Диане Симоновой. В ее весовой категории было много участников. Поэтому челябинке пришлось провести аж шесть поединков. В пяти из них она одержала победу, в итоге — бронзовая медаль у подопечной тренера Александра Коптеева.

Аналогичного результата добились и ее партнеры по спортшколе «Коре». Так, бронзовые награды достались Ивану Переляеву (тренеры — Ольга и Андрей Саломидис) и Илье Герасименко (тренеры — Артур Комаров, Андреас Саломидис и Александр Энс).

Отметим, что успехи ребят во многом связаны с построенной академией единоборств «Коре». Они получили возможность заниматься в хороших и современных условиях, повысили свое мастерство и вошли в состав сборной России.