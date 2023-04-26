Сегодня, 26 апреля, в питерском Центре керлинга стартовали всероссийские соревнования среди студентов. В состязаниях примут участие 28 команд из 8 регионов страны. Челябинскую область представляют команды УралГУФКа, сообщает региональный Минспорт.
В женских состязаниях за награды соревнуются 16 команд, а среди мужчин за пьедестал будут бороться 12 коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославской области, Красноярского края, Омской области, Калининградской области и Республики Татарстан.
На первом этапе мужские команды сыграют в двух группах по круговой системе, затем состоятся полуфиналы, финал и матч за третье место. В женской части турнира студентки сыграют по кругу в четырех группах, далее пройдут четвертьфиналы, полуфиналы и финал.
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