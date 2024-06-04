Челябинские спортсменки завоевали медали на первенстве УрФО по конному спорту

Елена Яблонских и Полина Клованич стали абсолютными победителями соревнований

Спортсменки из челябинской спортшколы «Рифей» отличились на первенстве УрФО по конному спорту, прошедшем в Свердловской области. Елена Яблонских и Полина Клованич в турнире по выездке среди юниоров на двоих завоевали восемь медалей, в том числе семь — высшей пробы. Призовые места заняли и представители младшей возрастной группы, сообщает пресс-служба СШОР «Рифей».

Состязания среди сильнейших юниоров Уральского региона прошли в конноспортивном комплексе «Дубрава». Одной из героинь турнира по выездке стала Елена Яблонских из челябинской СШОР «Рифей». Выступая на лошади по кличке Сантамоник, она завоевала четыре золотые медали, став абсолютным победителем соревнований.

Аналогичного достижения добилась и Полина Клованич на Валери. В ее активе три золотые и одна бронзовая награда. Интересно, что эта пара выступает в категории «Юноши» первый год, но за такой короткий срок уже добилась серьезных результатов.

Несколько призовых мест заняли и представители СШОР «Рифей» в младших возрастных группах. Так, Анна Менщикова стала серебряным призером, а Ксения Ковалева и Мирослава Ермакова — обладательницы бронзовых медалей.