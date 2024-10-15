Всадники из шести регионов поборются за Кубок губернатора Челябинской области по конкуру

Соревнования пройдут с 17 по 19 октября в КСК «Рифей» и будут посвящены памяти П. И. Сумина

Более 50 участников из 6 регионов соберет Кубок губернатора Челябинской области по конному спорту. Эти соревнования пройдут с 17 по 19 октября в КСК «Рифей». Зрители увидят самую зрелищную дисциплину конного спорта — конкур. Здесь наездники на лошадях будут преодолевать препятствия высотой до 140 сантиметров, сообщает региональный Минспорт.

Участники будут бороться не только за медали, но и за уникальный Кубок, который изготовили специально к этим соревнованиям мастера из Златоуста. Он будет вручен победителям состязаний.





Состязания откроют начинающие спортсмены, которые 17 октября будут бороться за награды в преодолении препятствий высотой 90, 105 и 130 сантиметров. На следующий день, 18 октября, разыграют медали уже более подготовленные наездники.

В этот же день, в 17:00, состоится розыгрыш Кубка губернатора Челябинской области. Его оспорят спортсмены со своими лошадьми, которым предстоит преодолеть препятствия высотой 135 сантиметров. Завершит программу соревнований 19 октября турнир Гран-при.



Кубок губернатора Челябинской области по конкуру, посвященный памяти П. И. Сумина. 17—19 октября, КСК «Рифей» (Сосновский район). Программа соревнований:

17 октября — высоты 90, 105 и 130 сантиметров.

18 октября — высоты 100, 115 сантиметров.

17:00 — розыгрыш Кубка губернатора Челябинской области памяти П. И. Сумина, высота 135 сантиметров.

19 октября (четверг) — высоты 110, 120 и Гран-при — 140 сантиметров.

Вход на соревнования свободный.

Возрастное ограничение: 0+.