Челябинка Екатерина Алдошкина пропустит чемпионат России по шорт‑треку

На соревнованиях в Коломне выступят семь южноуральских спортсменов

Сегодня, 21 декабря, в Коломне стартует чемпионат России по шорт-треку, в котором примут участие 80 сильнейших спортсменов из 15 регионов страны. Челябинская область делегировала на турнир семь атлетов. Пропустит соревнования лидер южноуральской команды Екатерина Алдошкина, которая выступит на чемпионате России по конькобежному спорту в Иркутске, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Состязания в конькобежном центре «Коломна» пройдут с 21 по 24 декабря. Спортсменам предстоит выступить по программе многоборья: на каждой из четырех дистанций они получат рейтинговые очки, на основе которых и будут определены победители и призеры соревнований.

На чемпионате России — 2023 выступят лидеры национальной команды, титулованные спортсмены: заслуженные мастера спорта Константин Ивлиев и Семен Елистратов, мастера спорта международного класса Денис Айрапетян, Даниил Ейбог, Павел Ситников, Владимир Балбеков, Елена Серегина, Вера Рассказова, Людмила Козулина, Софья Бойцова и Анна Вострикова.

Челябинскую область представят семь спортсменов: Анна Матвеева, Юлия Берсенева, Мария Труханова, Даниил Ейбог, Павел Ситников, Даниил Николаев и Андрей Косоротов. Пропустит соревнования участница Олимпийских игр Екатерина Алдошкина. Наша титулованная спортсменка продолжает подготовку к чемпионату России по конькобежному спорту, который пройдет с 24 по 27 декабря в Иркутске.

Напомним, что Екатерина Алдошкина планирует выступить на II Всероссийской зимней спартакиаде сильнейших спортсменов России сразу в двух видах спорта — шорт-треке и конькобежном спорте. Эти состязания пройдут на льду челябинского дворца «Уральская молния» с 9 по 18 февраля 2024 года.