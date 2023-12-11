Челябинка Мария Труханова завоевала бронзу первенства России по шорт‑треку

На соревнованиях в Новоуральске спортсменка стала призером в многоборье

В Новоуральске (Свердловская область) завершилось первенство России по шорт-треку, на котором бронзовым призером в многоборье стала челябинка Мария Труханова. Она показала третий результат по сумме четырех дистанций, уступив лишь соперницам из Свердловской и Московской областей, сообщает Союз конькобежцев России.

Состязания в Новоуральске прошли с 8 по 10 декабря и собрали сильнейших юниоров страны (18—19 лет). Участникам необходимо было выступить на четырех дистанциях (500, 1000 и дважды 1500 метров), по итогам которых определились победители и призеры по программе многоборья.

С этой задачей хорошо справилась челябинка Мария Труханова, показавшая итоговый третий результат. Победителем первенства России стала Анна Овчинникова из Свердловской области. Второе место у Фаили Аймалетдиновой, представляющей Московскую и Нижегородскую области. В аналогичных состязаниях среди мужчин не было равных Максиму Шевелеву из Санкт-Петербурга. Серебро у его земляка Валентина Кобызева, замкнул тройку призеров Петр Котмаков из Москвы.

Ближайшим стартом для перспективных шорт-трекистов 14—15 и 16—17 лет станут Всероссийские соревнования «Надежды России», которые пройдут в Саранске с 15 по 17 декабря. Им предстоит выявить сильнейших спортсменов в забегах на отдельные дистанции.