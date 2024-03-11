В Уфе завершился финал Кубка России по шорт-треку, на котором две бронзовые медали завоевали спортсмены Челябинской области. Призерами соревнований стали Юлия Береснева и Даниил Николаев. Эти состязания завершили соревновательный сезон для представителей шорт-трека, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
В первый день соревнований бронзовую медаль на дистанции 1500 метров завоевала челябинка Юлия Береснева. Она уступила лишь спортсменкам из Свердловской области Анне Востриковой и Алене Крыловой, занявшим первое и второе места соответственно. За чертой призеров оказалась еще одна челябинка — Анна Матвеева, у нее шестой результат.
Во второй день турнира еще одну бронзу для Челябинской области завоевал Даниил Николаев. Он занял третье место на дистанции 1000 метров. В последний день соревнований он же показал третий результат на дистанции 3000 метров.
По программе многоборья победы одержали Алена Крылова (Свердловская область) и Семен Елистратов (Башкортостан).
Шорт-трек. Финал Кубка России. Многоборье:
Женщины:
1. Алена Крылова (Свердловская область).
2. Анна Вострикова (Свердловская область).
3. Елена Середина (Краснодарский край).
6. Юлия Береснева (Челябинская область).
12. Анна Матвеева (Челябинская область)
Мужчины:
1. Семен Елистратов (Башкортостан).
2. Валентин Кобызев (Санкт-Петербург).
3. Максим Шевелев (Санкт-Петербург).
5. Даниил Николаев (Челябинская область).
8. Даниил Ейбог (Челябинская область).
Напомним, что главным стартом сезона-2023/2024 для сильнейших спортсменов страны стали состязания по шорт-треку на Всероссийской зимней Спартакиаде. Этот турнир прошел на льду челябинского ледового дворца «Уральская молния». Героями этих состязаний стали Екатерина Алдошкина (Челябинск) и Владимир Балбеков (Санкт-Петербург), завоевавшие по три золотые медали.