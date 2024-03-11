Челябинские спортсмены стали призерами финала Кубка России по шорт‑треку

Бронзовые медали завоевали Юлия Береснева и Даниил Николаев

В Уфе завершился финал Кубка России по шорт-треку, на котором две бронзовые медали завоевали спортсмены Челябинской области. Призерами соревнований стали Юлия Береснева и Даниил Николаев. Эти состязания завершили соревновательный сезон для представителей шорт-трека, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В первый день соревнований бронзовую медаль на дистанции 1500 метров завоевала челябинка Юлия Береснева. Она уступила лишь спортсменкам из Свердловской области Анне Востриковой и Алене Крыловой, занявшим первое и второе места соответственно. За чертой призеров оказалась еще одна челябинка — Анна Матвеева, у нее шестой результат.

Во второй день турнира еще одну бронзу для Челябинской области завоевал Даниил Николаев. Он занял третье место на дистанции 1000 метров. В последний день соревнований он же показал третий результат на дистанции 3000 метров.

По программе многоборья победы одержали Алена Крылова (Свердловская область) и Семен Елистратов (Башкортостан).

Шорт-трек. Финал Кубка России. Многоборье:

Женщины:

1. Алена Крылова (Свердловская область).

2. Анна Вострикова (Свердловская область).

3. Елена Середина (Краснодарский край).

6. Юлия Береснева (Челябинская область).

12. Анна Матвеева (Челябинская область)

Мужчины:

1. Семен Елистратов (Башкортостан).

2. Валентин Кобызев (Санкт-Петербург).

3. Максим Шевелев (Санкт-Петербург).

5. Даниил Николаев (Челябинская область).

8. Даниил Ейбог (Челябинская область).

Напомним, что главным стартом сезона-2023/2024 для сильнейших спортсменов страны стали состязания по шорт-треку на Всероссийской зимней Спартакиаде. Этот турнир прошел на льду челябинского ледового дворца «Уральская молния». Героями этих состязаний стали Екатерина Алдошкина (Челябинск) и Владимир Балбеков (Санкт-Петербург), завоевавшие по три золотые медали.