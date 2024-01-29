Александра Глазкова из Миасса выиграла этап Кубка России по фристайлу

На соревнованиях в «Солнечной долине» она показала лучший результат в хаф‑пайпе

Горнолыжный курорт «Солнечная долина» стал площадкой для проведения II этапа Кубка России по фристайлу в дисциплине «хаф-пайп». Золотую медаль в состязаниях среди женщин завоевала спортсменка из Миасса Александра Глазкова. Она опередила землячку и подругу по команде Екатерину Селезневу. Серебро и бронза также в активе южноуральцев Леонида Фролова и Прохора Шурыкина, сообщает Федерация фристайла России.

Горнолыжный курорт «Солнечная долина» располагает единственной в стране трассой для хаф-пайпа. Возможно, именно поэтому в этой дисциплине так здорово выступают на всероссийских соревнованиях южноуральские фристайлисты. Они подтвердили свой высокий уровень мастерства и на прошедшем втором этапе Кубка России, который накануне завершился на ГЛК «Солнечная долина».

Статус фаворита подтвердила Александра Глазкова из Миасса. Участница Олимпийских игр показала лучший результат, опередив еще одну южноуральскую спортсменку Екатерину Селезневу. Замкнула тройку призеров Валерия Демидова из Москвы.

В мужском турнире южноуральцы также выступили достойно, однако завоевать золото не смогли. Здесь победу праздновал Владимир Иванов из Москвы. А представителям Миасса достались серебряная и бронзовая медали. Их завоевали Леонид Фролов и Прохор Шурыкин соответственно.

II этап Кубка России по фристайлу. Хаф-пайп. ГЛК «Солнечная долина», Миасс

Женщины:

1. Александра Глазкова (Челябинская область).

2. Екатерина Селезнева (Челябинская область).

3. Валерия Демидова (Москва).

Мужчины:

1. Владимир Иванов (Москва).

2. Леонид Фролов (Челябинская область).

3. Прохор Шурыкин (Челябинская область).

Напомним, что на Всероссийской зимней спартакиаде состязания по фристайлу пройдут на ГЛК «Солнечная долина». С 10 по 17 февраля спортсменам предстоит разыграть 8 комплектов наград, в том числе и в турнире по хаф-пайпу.