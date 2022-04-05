Олег Сиротин: фристайл в условиях санкций точно не опустит рук!

Президент федерации фристайла Челябинской области — о «спортивном импортозамещении»

Российский спорт оказался в международной изоляции даже раньше, чем экономика. Но так ли полна эта изоляция и так ли она страшна? О новых реалиях международных соревнований Первому областному информагентству рассказал президент федерации фристайла Челябинской области Олег Сиротин.



«Спору нет, мы сейчас оказались в несколько ущемленном положении. Все-таки мировой уровень соревнований заставлял тянуться вверх, наращивать мастерство. А с введением санкций, с политикой Запада отрицать все российское, спортсменам придется какое-то время трудиться и соревноваться в ограниченных условиях. Безусловно, это несколько притормозит развитие. Но я все же склонен к сдержанному оптимизму, фристайл не собирается опускать руки.

Уже в ближайшие выходные мы встречаемся с региональным Фондом развития спорта, с президентом Федерации фристайла РФ Алексеем Курашовым. Будем намечать программу соревнований на будущий год. Пусть международный уровень будет ограниченным, но обязательно к нам приедут белорусы, возможно, подтянется Китай — серьезных соперников хватит. Что касается соревнований российского уровня, то, уверен, их правительство Челябинской области поможет организовать, как всегда, на высочайшем уровне.

Вот о чем приходится задуматься, так это об импортозамещении. В любом виде спорта, и во фристайле тоже, огромное значение имеет качественная экипировка, снаряжение спортсмена. А ведущие производители именно горнолыжной экипировки — это европейские цеха. Но, в любом случае, на сегодня снаряжением, соответствующим современным требованиям, наши спортсмены обеспечены. Есть год в запасе. Потом начнем, надеюсь, производить свое собственное. В крайнем случае — закупать в Китае, там тоже развивается индустрия для производства качественной спортивной экипировки».