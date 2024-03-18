Челябинские команды стали призерами первенства УрФО по настольному теннису

И завоевали путевки на всероссийские статусные соревнования

Серебряными призерами первенства УрФО по настольному теннису стали мужская и женская сборные Челябинской области. На соревнованиях в Тюмени выступили участники не старше 16 лет. Южноуральские спортсмены успешно прошли отбор на первенство России, сообщает управление по ФКиС администрации Челябинска.

На соревнованиях в Тюмени сильнейшие юниоры округа определили победителей как в личном, так и командном первенствах. Серебро в женском командном турнире завоевали девушки из Челябинской области. В составе команды спортшколы «Юпитер» призерами стали Кира Поповцева, Валерия Коштенко, Евгения Скосырева, Софья Доенкина, Валерия Матвиенко (тренер — Евгения Ткачева).

Аналогичного результата добилась и мужская команда. В ее составе серебро завоевали челябинские юниоры под руководством тренера Дмитрия Писарева — Максим Калганов, Захар Лазарев, Клим Трубицин, Максим Тюпышев и Иван Буравцов.

На турнире разыгрывались путевки на первенство России в личном разряде. Челябинец Максим Калганов, воспитанник спортивной школы по теннису им. Б. Маниона, четвертый год подряд проходит отбор на статусные соревнования.