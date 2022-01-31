Челябинская спортсменка прошла отбор на первенство Европы по пауэрлифтингу

Рима Мнацаканян стала призером соревнований в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в эти дни проходит первенство России по пауэрлифтингу, на котором успешно выступают спортсмены Челябинской области. Вчера, 30 января, серебряным призером соревнований стала Рима Мнацаканян, сообщают в региональной федерации пауэрлифтинга.

Старты в Екатеринбурге для сильнейших пауэрлифтеров страны имеют большое значение: именно здесь формируется состав сборной страны для участия в международных соревнованиях. Так, призеры турнира завоевывают право представить Россию на первенстве Европы в Чехии, дата проведения которого еще не определена.

Накануне серебряную медаль первенства России в весовой категории до 47 кг завоевала челябинка Рима Мнацаканян. Ей удалось стать лучшей в жиме штанги, стать бронзовым призером в становой тяге и серебряным — в приседе, что позволило занять общее второе место по сумме многоборья. Таким образом, челябинка завоевала право выступить в первенстве Европы.

«Организация соревнований на самом высоком уровне. Очень рада тому, что Рима успешно справилась с волнением и показала отличный для себя результат. Она отправится на первенство Европы. Я не очень довольна результатом в жиме лежа, и все из-за того, что возникли спорные моменты с судейством. Но уверена, что на европейском первенстве Рима сможет выступить еще лучше», — сообщила корреспонденту Первого областного тренер спортсменки Наталия Савиных.

Достойно выступают в соревнованиях и другие южноуральские атлеты. Так, Евгения Орешкина выполнила норматив мастера спорта и стала бронзовым призером турнира. Она включена в резервный состав сборной страны. Юрий Савиных завоевал серебро в жиме лежа, однако в сумме многоборья показал только четвертый результат.