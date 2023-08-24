Челябинская самбистка Таисия Киреева завоевала золото Кубка мира

На соревнованиях в Киргизии она стала лучшей в весовой категории до 72 кг

В городе Чолпон-Ата (Кыргызстан) завершился Кубок мира по самбо, на котором убедительную победу в командном зачете одержали российские спортсмены. Они выступали на соревнованиях в нейтральном статусе и завоевали 32 медали, в том числе 15 золотых. Обладателем Кубка мира стала и челябинка Таисия Киреева, одержавшая победу в весовой категории до 72 кг, сообщается на сайте Всероссийской федерации самбо.

На соревнованиях в Кыргызстане российская команда была представлена 39 спортсменами. Они выступили в двух дисциплинах самбо — спортивном и боевом. При этом в каждой весовой категории могли быть заявлены не более двух атлетов от страны.

Уверенную победу в командном зачете одержали российские спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе. На их счету 32 медали различного достоинства (15 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых наград). Победительницей соревнований стала челябинка Таисия Киреева. Она не знала себе равных в весовой категории до 72 кг. В решающем поединке за золото она выиграла у соотечественницы Лейлы Искендеровой.

Отметим, что южноуральская спортсменка занимается под руководством заслуженного тренера России Андрея Вострикова. При этом успешно совмещает карьеру в двух видах единоборств — самбо и дзюдо.